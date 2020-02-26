عضو بمجلس السيادة يبحث دعم الاتحاد الإفريقي للفترة الانتقالية

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الأربعاء 26 فبراير 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
بحث الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مع رئيس مكتب الاتحاد الأفريقى بالخرطوم السفير محمد بلعيش، عمليات المساندة والدعم الفني والسياسي من الاتحاد الأفريقي، للفترة الانتقالية بالسودان.
وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بزيارة عدد من وفود الاتحاد الأفريقي للسودان خلال الفترة المقبلة.
وقال بلعيش، في تصريح صحفي عقب اللقاء إنه تم استعراض سير المرحلة الانتقالية والتطورات الإيجابية التي تشهدها على المستوى السياسي والتقدم المحرز في عملية سير مفاوضات السلام الجارية في جوبا.
وأضاف بلعيش أن اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بالزيارات التي يزمع القيام بها إلى السودان، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ووفد رفيع المستوى من مجلس السلم والأمن الإفريقي.
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