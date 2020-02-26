“فيسبوك” تتخذ إجراءات عقابية قاسية لحماية مستخدميها بشأن “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتخذت منصة “فيسبوك” إجراء من أجل حماية مستخدميها من التضليل بشأن فيروس “كورونا” الجديد.

ونشر موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص تقريرا بشأن قرار “فيسبوك” بحظر كافة الإعلانات الخاصة بفيروس “كورونا” الجديد، التي تروج “أكاذيب” وتنشر “الهلع” بشأن الفيروس.

وأوضح التقرير أن “فيسبوك” حظرت كافة الإعلانات التي تدعي وجود “علاج” لفيروس “كورونا” أو تروج لنظريات المؤامرة والأخبار المضللة التي تروج الفزع والهلع بشأن الفيروس.

وقال المتحدث باسم “فيسبوك” إن ذلك القرار جاء نتيجة “شعور بالإلحاح، لأن نتحمل مسؤوليتنا الاجتماعية، بشأن ما يتم ترويجه حول الفيروس”.

وتوعدت “فيسبوك” باتخاذ إجراءات عقابية قاسية، ضد كل من يروج لأخبار خاطئة بشأن “كورونا”.

ولكن أشارت إلى أنها تضمن في الوقت ذاته سهولة الترويج لأي أخبار توفر معلومات صحيحة أو طرق وقاية من فيروس كورونا.

وكانت منصة “تويتر” قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات “الصارمة”، تجاه بعض المواقع والمنصات الإخبارية التي تروج أخبارا مزيفة بشأن فيروس “كورونا” الجديد.

كما حذرت إدارة “تويتر” أية منصة تسعى للترويج بشأن معلومات “مزيفة” بأنها قد تلقى عقوبات قاسية، خاصة فيما يتعلق بفيروس “كورونا” الجديد.