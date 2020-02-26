بريطانيا تطرد دبلوماسيين سعوديين شربا الخمر حتى سكرا أثناء قيادتهم السيارة

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليم:
طردت السلطات البريطانية، دبلوماسيين اثنين من البعثة السعودية في المملكة المتحدة، حسبما أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.
وفي التفاصيل فإن طرد الشخصين المجهولين من البعثة الدبلوماسية السعودية في المملكة المتحدة، جاء بسبب القيادة تحت تأثير الكحول، حيث وجهت لهما ثلاث اتهامات في قضايا مختلفة.
وضبط أحد الدبلوماسيين وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول في عام 2018، في ما واجه الآخر اتهامات بالقيادة تحت تأثير الكحول والقيادة الخطرة.
وقال راب: “بسبب الطبيعة الخطيرة للجرائم المزعومة، تم طرد كلا الشخصين من البعثة الدبلوماسية”.
وتعدّ القيادة تحت تأثير الكحول في المملكة المتحدة جرما خطيرا من قِبل الحكومة البريطانية، التي قد تطالب بلدا ما برفع الحصانة الدبلوماسية “عند الاقتضاء” لأولئك الدبلوماسيين الذين يُزعم أنهم ارتكبوا الجريمة.
وإذا تم رفض ذلك، فإن المملكة المتحدة تطلب سحب الدبلوماسيين من سفاراتهم.
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