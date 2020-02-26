دونالد ترامب يعلن عقد مؤتمر صحفي اليوم حول أزمة “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عقد مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، حول أزمة كورونا.

قال ترامب عبر “تويتر”، “سأعقد مؤتمرا صحفيا في البيت الأبيض، حول هذا الموضوع، اليوم الساعة 6:00 مساء”.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه “سيحضر ممثلو مركز الأمريكي لمكافحة ​الأمراض​ “سي دي سي””، مؤكدا أن هناك أشخاصا آخرون سيحضرون، ولم يذكر ترامب من هم.

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