الطاقة : تطبق رقابة إلكترونية على محطات الوقود

أكد وكيل الطاقة والتعدين حامد سليمان حامد أن مشروع المراقبة الإلكترونية سيطبق ويعمم على كل محطات الخدمة في أبريل المقبل .

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وأشار في حوار مع (سونا) لأهمية مشروع المراقبة الإلكترونية والمزودة بربط شبكي بين الوزارة وكل محطات تزويد الوقود بولاية الخرطوم والمستودعات في مراقبة وضبط كل العمليات المتعلقة بالوقود ومشتقاتة من المستودع وإلى المحطات العاملة بتزويد المواطن بحصتة المطلوبة من البنزين أو الجاز والغاز .

ولفت إلى أن نظام المراقبة الإلكترونية يمنع تسرب وتهريب المواد البترولية ويساعد على معرفة الموقف بالضبط وبصورة دقيقة ،مشيرا إلى أن الرقابة المؤقتة التي صاحبت توقف المصفاة ساعدت كثيرا في تخفيف الأزمة ولكننا في الوقت ذاته لايمكن أن نهدر موردا بشريا في عملية المراقبة والمتابعة اليومية ، معولا على مشروع الرقابة الإلكترونية في ضبط العمل بالمحطات والمستودعات على حد سواء .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)