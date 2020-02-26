الأرصاد:درجات الحرارة تحافظ على قيمها المنخفضة بالبلاد

التاريخ: 26-فبراير-2020
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة ان تنحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم انحاء البلاد على معدلاتها المنخفضة مع تأثر بعض الاجزاء من البلاد بالغبار المثار.
وأشار التقرير بحسب سونا إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت بمدينة كادوقلي وسجلت 33 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 8 درجات، موضحا أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 28 درجة وأدناها 16 درجة مئوية.
وأوضح التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة عند الصباح الباكر واثناء ساعات النهار
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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