الأرصاد:درجات الحرارة تحافظ على قيمها المنخفضة بالبلاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 المقبلة ان تنحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في معظم انحاء البلاد على معدلاتها المنخفضة مع تأثر بعض الاجزاء من البلاد بالغبار المثار.

Advertisements

وأشار التقرير بحسب سونا إلى أن أعلى درجة حرارة رصدت بالبلاد كانت بمدينة كادوقلي وسجلت 33 درجة مئوية وأدنى درجة حرارة سجلت بمدينة دنقلا وكانت 8 درجات، موضحا أن أعلى درجة حرارة رصدت في مدينة الخرطوم كانت 28 درجة وأدناها 16 درجة مئوية.

وأوضح التقرير أن البلاد تسودها رياح شمالية إلى شمالية شرقية متوسطة إلى نشطة السرعة عند الصباح الباكر واثناء ساعات النهار

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)