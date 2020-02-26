جمال سالم يقترب من الدوري العماني

بدأ نادي ظفار ﺍﻟﻌﻤﺎﻧﻲ، مفاوضات ﻣﻊ حارس المرمى اليوغندي جمال سالم ﻣﻦ أجل الانتقال إﻟﻴﻪ رسمياً في التسجيلات المقبلة.

وعلمت صحيفة (مصادر)، أن مدرب المريخ وظفار السابق التونسي يامن الزلفاني هو من رشح حارس الهلال الحالي جمال سالم للنادي العماني.

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وقال مصدر مطلع، إن المفاوضات بين ظفار وسالم قطعت شوطاً بعيداً، في أعقاب عدم حصول الحارس اليوغندي على مستحقاته لشهرين من إدارة نادي الهلال.

ويفكر جمال سالم في مغادرة كشوفات الهلال منذ أكتوبر الماضي، بعد تعاقده مع شركة ‏(scuot analytic foot ball‏) لتسويق اللاعبين، للترويج لنفسه، والبحث عن عقد احترافي جديد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)