الولايات المتحدة: لا إصابة ب(كورونا) في السودان

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : أخبار 16 مشاهدة Advertisements أكدت سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم عدم وجود اي حالات فيروس كورونا داخل أراضي السودان حتى يوم 25 فبراير الساعة 9 صباحا. وان 8 حالات مشتبه فيها دخلت عبر مطار الخرطوم ثبت انها لا تحمل الفيروس. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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