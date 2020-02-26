السبت.. مسؤول اوروبي رفيع يصل الخرطوم

الأربعاء 26 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

يصل الخرطوم (السبت) المقبل الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيف بوريل، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها رئيسا مجلسا السيادة والوزراء.



وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، السفير روبرت فان دن دول، إن المسؤول الاوروبي، سيشارك في الاجتماع الوزاري لمنظمة (الايقاد)، لدعم الجهود التى يقوم بها القادة الافارقة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية.

وأضاف في بيان صحافي إن بوريل سيعقد لقاءات، مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.

وبحسب (البيان) سيزور المسؤول الاوروبي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، ويلتقي بوكالات الأمم المتحدة والنازحين والنساء والشباب.

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وسيلقي بوريل (السبت) محاضرة بجامعة الخرطوم، حول الدور المتوقع للاتحاد الأوروبي في السودان في الفترة الانتقالية ولقاء الشباب والشابات السودانيين الذين قادوا الثورة السلمية.

وأكد روبروت إن أهداف الاتحاد الأوروبي دعم الحكومة الانتقالية وشعب السودان لتحقيق التحول الديمقراطي الشامل، من اجل ان تقوم الشراكة على قدم المساواة بين السودان الجديد ودول اوربا.

وأشار البيان إلى أن (بوريل) سيعلن تفاصيل الدعم الذي يعده الاتحاد الأوروبي للعملية الانتقالية للسودان الجديد.

واوضح ان زيارته إلى شمال دارفور، ستركز على أهمية السلام، وتقديم المساعدات الإنسانية، والتأكيد على وصول المنظمات الدولية إلى مناطق الاحتياجات الانسانية، وأن مسائل العدالة لضحايا الصراعات لا ينبغي تجاهلها.

ويرافق المسؤول الاوروبي وفد رفيع المستوى من كل ادارات الاتحاد الاوربي للتعرف على التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، والتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية في السودان.