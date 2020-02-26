أردوغان يعلن عدم إمكانية أمريكا تسليم منظومة “باتريوت” لتركيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه، في الوقت الحالي، لا توجد أنظمة دفاع جوي من طراز “باتريوت” لدى أمريكا يمكن تزويد تركيا بها.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم البنتاغون، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الطلب التركي نشر بطاريات باتريوت بالقرب من الحدود السورية.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن تركيا لا تدعو الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في إدلب السورية، وأن واشنطن قد ترسل بطاريات منظومة الصواريخ باتريوت إلى تركيا.

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