الدولار يقفز إلى أعلى المستويات بالسوق الموازي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قفزت أسعار الدولار إلى أعلى المستويات في سوق العملات الأجنبية السوق السوداء. وقال متعاملون لـ (الانتباهة أون لاين) أن الدولار وصل إلى 107 جنيهات في تعاملات الاربعاء، وبلغ الريال السعودي 28.26جنيه، اليورو 114.48 جنيه، الدرهم الإماراتي 29.04جنيه، الريال القطري 29.07 جنيه، الجنيه الإسترليني 136.74جنيه، الجنيه المصري 6.81جنيه.

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