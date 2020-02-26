غرامات مالية لـ(3) أجانب بتهمة التزوير والبيان الكاذب

فرضت محكمة جنايات السوق بحري برئاسة القاضي عبد العظيم محمد الأمين، حكماً بالغرامة (30) ألف جنيه في مواجهة (3) أجانب أدانهم قاضي المحكمة بمخالفة نص المواد (123/97/21) من القانون الجنائي المتعلق بالإدلاء بالبيان الكاذب والتزوير والاشتراك، وبعدم الدفع السجن (شهرين).

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وبحسب صحيفة المجهر، فإن شرطة الجنايات بالسجل المدني، أوقفت المتهمين عند شروعهم باستخراج رقم وطني عن طريق مستندات مزورة، وأشار المتهمون إلى أنهم سودانيون، بيد أنه تبين فيما بعد أنهم أجانب من إحدى الدول المجاورة ليتم القبض عليهم، وبالتحريات معهم وعقب الفراغ أحيل ملف الدعوى للمحكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)