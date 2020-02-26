لجنة المسابقات تخاطب اتحاد الكرة بشأن تتويج المريخ

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : رياضة 72 مشاهدة علمت مصادر أن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السوداني خاطبت الأمانة العامة بتجهيز كأس وميداليات وحافز مالي من أجل تتويج المريخ الخرطوم بلقب الدوري الممتاز للعام 2018م. Advertisements وقالت المصادر بحسب صحيفة السوداني، إن نادي المريخ تلقى مخاطبة رسمية من لجنة المسابقات للاتفاق على موعد محدد للتتويج باللقب. والأسبوع المنصرم، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية “كاس” قراراً قضى بتتويج المريخ بلقب الدوري الممتاز بعد أن كسب شكواه التي دفع بها على خلفية منح الهلال اللقب من قبل اتحاد كرة القدم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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