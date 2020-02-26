القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب “مواشي” إلى دولة مجاورة

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : أخبار 8 مشاهدة تمكنت القوات المسلحة ممثلة في القوات المشتركة مساء الاثنين 24 فبراير 2020م من إحباط عملية تهريب مواشي (ضأن) إلى دولة مجاورة. Advertisements حيث تمكنت القوات وبناءً على معلومات استخباراتية من هيئة الاستخبارات العسكرية بحسب موقع صحيفة السوداني، من ضبط عربة (ZS) تحمل عدد 75 رأس من الضان حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجناة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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