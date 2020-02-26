التاريخ: 26-فبراير-2020
65 مشاهدة
ادانت محكمة الجنايات بكرري احدى المتهمات بالسجن لمدة ستة اعوام وادانة الصائغ مشتري الذهب تحت مادة استلام المال المسروق بالسجن لمدة خمسة اعوام مع التعويض للشاكية بقيمة الذهب البالغ تسعمائة جرام وذلك على اثر قيام جارة الشاكية بسرقة المشغولات الذهبية من منزل جارتها والتصرف فيه بالبيع لدى احد صاغة الذهب.
وتمكنت الشرطة بحسب صحيفة الدار، من القبض عليهما وتقديمهما للمحكمة حيث تولى تمثيل الاتهام الاستاذ محمد الحسن الافندي المحامي ليتمكن الاتهام من تقديم ادلة كافية ادت الى اصدار الحكم في مواجهة المتهمة والصائغ وادانتهم بالحكم اعلاه مع حق الطرفين في الاستئناف خلال خمسة عشر يوم من النطق بالحكم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ادانة امرأة بسرقة مجوهرات من منزل جارتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.