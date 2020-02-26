ادانة امرأة بسرقة مجوهرات من منزل جارتها

التاريخ: 26-فبراير-2020 فى : حوادث 65 مشاهدة ادانت محكمة الجنايات بكرري احدى المتهمات بالسجن لمدة ستة اعوام وادانة الصائغ مشتري الذهب تحت مادة استلام المال المسروق بالسجن لمدة خمسة اعوام مع التعويض للشاكية بقيمة الذهب البالغ تسعمائة جرام وذلك على اثر قيام جارة الشاكية بسرقة المشغولات الذهبية من منزل جارتها والتصرف فيه بالبيع لدى احد صاغة الذهب. Advertisements وتمكنت الشرطة بحسب صحيفة الدار، من القبض عليهما وتقديمهما للمحكمة حيث تولى تمثيل الاتهام الاستاذ محمد الحسن الافندي المحامي ليتمكن الاتهام من تقديم ادلة كافية ادت الى اصدار الحكم في مواجهة المتهمة والصائغ وادانتهم بالحكم اعلاه مع حق الطرفين في الاستئناف خلال خمسة عشر يوم من النطق بالحكم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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