السجن والغرامة على دسيس مان لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت محكمة الخرطوم وسط، حكماً بالسجن (4) أشهر والغرامة (10) آلاف جنيه على محمد يحيى بشير الشهير بـ”دسيس مان”، وفي حالة عدم الدفع السجن شهرين تسري بالتتابع، وذلك وفقاً للمادة (103)، بعد تهديده لنظامي بفصله من الخدمة.

وألقت قوات الشرطة القبض على “دسيس مان” في الثاني من فبراير الحالي عقب تهديده لنظامي بالفصل من الخدمة، وكان قد أودع بسجن أم درمان لمخالفته مادة في القانون الجنائي، بيد أنه رفض الانصياع وقام بتهديد الشرطي بالفصل من المؤسسة.

واشتهر “دسيس مان” خلال فترة اعتصام الثوار بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وما بعدها، من خلال هتافاته وأغانيه التي يرددها في ساحة الاعتصام.