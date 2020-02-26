الكاردينال أهدى اللقب للوصيفاب.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* خصمت “الفيفا” ست نقاط من الهلال في موسم (2018) بسبب شكوى المدرب الفرنسي كافالي.

* كافالي أفضل مدرب استقدمه الكاردينال ذلك أنه درب عديد الأندية بفرنسا وإيطاليا واليونان قبل أن يتجه للعرب ويدرب أندية من العيار الثقيل كالنصر السعودي والوداد ووهران ثم منتخب الجزائر .

* تعاقد الهلال مع كافالي في سبتمبر 2015 وأقاله في فبراير 2016 رغم القفزة النوعية في أداء الفريق .

* الفرنسي أُقيل بسبب وشاية صدقها الكاردينال، لا نريد اتهام مساعد المدرب حينها هيثم مصطفى بالوشاية لكنا نقول إن علاقته بكافالي لم تكن جيدة.

* غادر كافالي الهلال وظل يطالب بحقوقه مفضلاً الحل الودي لكن الكاردينال تجبّر وتمنّع رغم إنذارات الفيفا المتكررة التي انتهت في سبتمبر (2018) بإصدار قرار سحب النقاط عبر لجنة الانضباط .

* الفيفا أرسلت الإنذار النهائي في (يناير 2018) وانتظرت تسعة أشهر قبل أن تصدر قرار سحب النقاط في سبتمبر من ذات العام .

* دفع الهلال (150) ألف دولار رغم أن عماد الطيب كان قد توصل لتسوية مع المدرب بــ (50) ألف دولار لا غير.

* المهم تم خصم النقاط الست فتصدر المريخ المنافسة بــ (28) نقطة خلفه التبلدي بــ (21) وتدحرج سيد البلد ثالثاً بــ (18) نقطة.

* رغم أن الفارق بين سيد البلد ووصيفه الدائم بلغ (10) نقاط بالتمام والكمال (28ــــ 18)، إلا أن الأزرق استطاع خلال خمس مباريات لا غير من انتزاع اللقب رجالة وحمرة عين.

* المريخ كان يحتاج لنقطة واحدة من مباريتي الأبيض والفاشر ليحصد اللقب لكنه عجز عن نيلها والهلال احتاج لأربع نقاط وحصدها .

* ألم أقل إنه هلال الرجالة وحمرة العين، هلال لا يعرف الشكاوى وألقاب المكاتب.

* ألقاب بالحلاااااااال وبس.

* المريخ انضرب في الأبيض بهدف كاريكا وانتقل للفاشر لينال علقة أخرى بواسطة الولد الشقي منتصر عثمان مهاجم السلاطين الذي تلاعب بنمر ورفاقه وهز شباكهم مرتين .

* سيد البلد انتصر على هلال التبلدي في عروس الرمال بصاروخ أطهر، وفي الفاشر تعادل مع السلاطين قاهر المريخ فوصل للنقطة (31) وحصد اللقب بالمواجهات المباشرة حيث كان قد فاز على المريخ بهدف وليد الشعلة.

* تلك التفاصيل (المؤلمة) للمريخاب ما كنا نود ذكرها لولا كتابات التطاول هذه الأيام على سيد البلد وكبيرها.

* دوري (2018) صفحة سوداء للمريخ لا أعرف كيف لإعلامه أن يعيده للواجهة !!

* الهلال مخصوم منه ست نقاط ورغم ذلك احتاج الوصيف لــ (صديق) حتى يجلس في كرسي ظل محتكراً لسيد البلد !!

* حليل أبو العائلة لو كان متواجداً لشطب نمر وبقية المواسير.

* أبو العائلة كان حاسماً وصاحب قرارات فورية ويكفي أنه اعتزل اللعب بالمريخ يوم أن خسر الأحمر من الأزرق بنصف دستة.

* كان ذلك في العام (58) حيث غاب نجوم الصف الأول بالهلال (منزول وديم الكبير وزكي صالح)، وشارك الهلال بالأشبال ود الأشول وعطية وممي شاه الذي أحرز ثلاثية إلى جانب ود الأشول وعطية ولكل هدف.

* المريخ يومها حضر بكامل نجومه بقيادة أبو العائلة وحسن العبد ومنصور رمضان فضلاً عن جقدول وطلب وسعد دبيبة.

* مباراة خالدة في تاريخ سيد البلد أدارها شاكر النحاس.

* مباراة تؤكد أن هلال السودان يظل أفضل من الوصيف حتى في غياب الكبار.

* يظل سفير الكرة السودانية الأفضل حتى لو سحبوا منه ست نقاط .

* تلك النقاط التي تسبب فيها أسوأ رئيس في تاريخ الهلال.

* لولا سحب النقاط لما نال الوصيف اللقب حتى لو تدخلت كاس .

* لولا النقاط الست التي تسبّب فيها الرئيس الأسوأ لوصل سيد البلد للنقطة (37) وبقي الوصيف في (34) بعد إضافة نقاط كاس .

* من عاليه نقول إن الكاردينال وليس كاس من أهدى الوصيف اللقب.

* على الوصيفاب أن يشكروا الرئيس الهلالي الأسوأ الذي أهداهم اللقب كما أهداهم العقرب

والغربال وسهل لهم التش والسماني وبيبو وتيري وعديد اللاعبين الذين كان حلمهم الانضمام للأقمار.

* الكاردينال السبب الأول في ذهاب اللقب للوصيف وهو الذي يستحق الشكر من أنصار العرضة جنوب.

كلام سياسة

* مؤسف والله أن يضرب عمال السكة الحديد في عهد الثــورة .

* عطبرة التي انطلقت منها الثــورة كيف تبدأ منها الثــورة المضادة!!

* يبدو أن الكيزان لا يزالوا يسيطرون على نقابة السكة حديد.

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* بالمناسبة السكه حديد مؤسسة خاسرة والإضراب لن يفقد الخزانة مليماً.

* غريب أن تكون السكة حديد خاسرة ومن يؤجرون قاطراتها يجنون المليارات !!

* السكة حديد تعاني أزمة إدارية.