شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من لاعب الهلال محمد موسي الضي عن قرب اللاعب من الاحتراف بالدوري العماني وكشف المصدر أن وكيل لاعبين معروف عرض على اللاعب فكرة الاحتراف في الدوري العماني وخاصة ان لديه علاقات قوية بالعمانيين وساهم في انتقال لاعبين كاميرونيين الى اندية عمانية وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن اللاعب ربما يوافق على العرض الجديد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قاطرة الهلال (الضي) يقترب من الدوري العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.