رجل يروي تفاصيل مثيرة عن تورط ابنه في مقتل اسرة كاملة بحي الدناقلة ببحري….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رجل تفاصيل مثيرة حول تورط ابنه بقتل رجل وزوجته ونهب سيارته وذلك بحي الدناقلة بحري.

وقال والد المتهم عند مثوله أمس بمحكمة جنايات بحري برئاسة القاضي المشرف عارف محي الدين يوصفه شاهد دفاع أن ابنه الماثل أمام المحكمة أنتابته حالة نفسية منذ (3) سنوات بعد أن توفيت والدته متأثرة بغرق شقيقه. وأضاف أن ابنه أصبح حاد الطباع، لافتاً إلى أنه حاول ضربه، الأمر الذي جعله يخافه.

وأكد الوالد بحسب صحيفة المجهر، أن ابنه المتهم حمل ذات مرة (شاكوش) وقام بكسر دولاب زوجته التي تزوج بها بعد وفاة والدة المتهم. وأشار والد المتهم من خلال أسئلة الدفاع إلى أنه لم يعرض ابنه على طبيب سابقاً.

وأشار إلى أن ابنه قبل ارتكاب الجريمة كانت حالته عادية، وبسماع إفادة والد المتهم حددت المحكمة جلسة لاحقة لسماع بقية شهود الدفاع في القضية.