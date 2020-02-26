نقص في توزيع حصص الدقيق

الخليج 365 : شكا عدد من أصحاب المخابز بالخرطوم وبحري (السوداني) أمس ، من حدوث شح في الدقيق وغياب تام لشركتي “ابوحمامة – روتانا ” عن التوزيع، بما أدى إلى حدوث فجوة في الدقيق بالمخابز، واشاروا لنقص استلامهم الحصص الاسبوعية المقرر لهم ، موضحين بانها لا تغطي حاجة المخبز والعمل بورديتين ” صباح –مساء” ، مؤكدين تؤثر عمل معظم مخابز بمحليات الولاية المختلفة ، بسبب انتهاء كميات الدقيق بالمخبز والانتظار الى حين موعد الحصة ، المقررة في الاسبوع الجاري

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