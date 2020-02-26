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الخارجية تعيد (10) دبلوماسيين للخدمة

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التاريخ: 26-فبراير-2020

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الخارجية تعيد (10) دبلوماسيين للخدمة

أصدر مجلس الوزراء، اليوم “الاربعاء”، القرار 51 لسنة 2020م بإعادة (10) من الدبلوماسيين إلى الخدمة في درجة السفير والتي تتفاوت بين الدرجة الأولى والثانية والتي يشغلها رصفاؤهم حالياً.

 

كما أعاد بحسب موقع صحيفة السوداني، (13) من الإداريين في الدرجات التي يشغلها رصفاؤهم حالياً في الخدمة.

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وياتي القرار بناءً على توصية لجنة النظر في قضية المفصولين تعسفياً في وزارة الخارجية والتي رفعت توصياتها إلى اللجنة القومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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