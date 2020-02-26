النيابة العامة: سنقدم من اغتالوا وكيل النيابة للمحاكمة

التاريخ: 26-فبراير-2020
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قالت النيابة العامة انها ستبذل كل الجهد بالتعاون مع أجهزة الدولة الأخرى للقبض على الذين ارتكبوا حادثة إغتيال وكيل نيابة المجلد وتقديمهم للمحاكمة العاجله.
و قالت في بيان أصدرته اليوم “الأربعاء” بحسب موقع صحيفة السوداني، نعت فيه وكيل النيابه محمد باشا يس، الذي تم إغتيالة أمس بمنزله بمدينة المجلد.
و أشار البيان إلى أن الذين إغتالوه أرادوا إصابة العدالة فى مقتل ولكن ستظل الغاية والتي لن يجهضها أو يوقف زحفها المتربصون وضعاف النفوس هي سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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