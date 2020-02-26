جريمة تقشعر لها الأبدان: أقارب شقيقتين يقتلانهما ضرباً لاغرب سبب

التاريخ: 26-فبراير-2020
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في واحدة من الجرائم التي تقشعر لها الابدان شهدت منطقة بانتيو الصناعات المتاخمة لولاية الجزيرة حادثة مؤسفة راحت ضحيتها فتاتين تبلغان من العمر حوالي الثانية عشر والرابعة عشر على ايدى اقاربهما وذلك بالاعتداء بالضرب المبرح في اجزاء متفرقة من اجسادهما.
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار الى ان السبب هو خروجهما وحضورهما لاحدى المناسبات مما عده اقاربهما خروجاً عن المألوف ليقوموا بالاعتداء عليهم بالضرب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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