“شداد” يفتح النار على وكيل “محمد عيسى”

وجه رئيس اتحاد كرة القدم السوداني د. كمال شداد، انتقادات لاذعة لوكيل أعمال المهاجم السوداني المحترف في صفوف بيربورو الإنجليزي محمد عيسى. وقال شداد في تصريحات لبرنامج عرب بلا حدود بقناة (بي إن سبورتس)، إن الوكيل طالب بالحصول على أموال نظير انضمام محمد عيسى للمنتخب السوداني.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أضاف رئيس اتحاد كرة القدم قائلاً: لو كنت استشرت منذ البداية لطلبت عدم دعوته مجدداً، لأن وكيله لم يتعامل معنا بشكل لائق، فنحن ندعوه من باب المسؤولية الوطنية ولم نصل مرحلة أن ندفع مبالغ ضخمة للاعبين ليلعبوا للمنتخب الوطني.

وأردف شداد: الاتصالات لم تنقطع مع اللاعب، لكن لا أعتقد أنه سينضم في الوقت القريب في وجود وكيله الذي يحسب الأمور بالمال فقط، كما أن الحديث دائماً عن أن اللاعب لديه طموح مع ناديه وأن ناديه متمسك به، وعندما يصل إلى أن يصبح لاعباً ثابتاً ويحقق طموحه بعدها سندعوه مجدداً وندفع له المال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)