إجلاء الطلاب بـ”ووهان”.. أدق التفاصيل!

كثيراً ما تتهم مواقع التواصل الاجتماعى والأسافير بنقل أخبار كاذبة، غير أن رسالة راجت حول طائرة إجلاء السودانيين بـ”ووهان” الصينية تحوطاً من إصابتهم بمرض كورونا، أكدتها مصادر طبية مطلعة فى حديثها لـ(الصيحة)، والحديث يتعلق بجهود الحكومة السودانية لإجلاء رعاياها من الصين المنكوبة.

طائرة الأمارات

وأكد مصدر طبي رفيع بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن هناك ترتيبات لإجلاء السودانيين العالقين بالصين عبر طائرة إماراتية، وقال في تصريح لـ(الصيحة)، إنه على علم بأن المال اللازم لإجلاء الرعايا السودانيين الذي كان من المنتظر أن يتم إجلاؤهم عبر الطائرة المصرية كان قد وصل السفارة المصرية، وأكد جاهزية وزارته في أي وقت يعلن فيه وقت إقلاع الطائرة من قبل وزارة الخارجية، وأكد ورود معلومات عن ترتيبات لإجلاء السودانيين بـ”ووهان” في الوقت الراهن عبر طائرة أماراتية، وأضاف: لو أعلن بأن الطائرة ستقلع الآن فنحن جاهزون تماماً.

التأشيرات

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وأكد مدير إدارة الطوارئ الطبية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. بابكر المقبول، في تصريح سابق أن وزارته وضعت خطة لتجهيز طاقم طبي كان من المنتظر أن يغادر مع الرحلة التي حدد لها أول أمس للانطلاق من مدينة الأسكندرية بغرض إجلاء الطلاب السودانيين الموجودين بالصين تحوطاً من إصابتهم بجائحة كورونا. وتأسف المقبول على عدم إنفاذ الرحلة بعد أن تسلم الطاقم الطبي التأشيرات، وأكد غياب المعلومات عن السلطات الصحية بعدم معرفة تأجيل الرحلة، مشدداً على عدم إخطارهم من الجهات المختصة بالتفسير عن أسباب التأجيل، وأكد المقبول أن طاقمه الطبي على أهبة الاستعداد والجاهزية في حال تسلم الطائرة إذن الطيران إلى الصين، ونوه إلى أن آخر الأخبار التي وردت عن الطلاب الذين في انتظار الإجلاء تؤكد سلامتهم حتى يوم أول أمس، منوها إلى أن المستجدات حول صحتهم تصل بشكل يومي عبر الطلاب أنفسهم، وأحيانا من السفارة السودانية بالصين.

خطر وارد

ونفى مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة د. بابكر المقبول في تعميم صادر من وزارة الصحة بولاية الخرطوم نشرته صحف الخرطوم الصادرة أمس حول تقصي الوزارة عن إصابة صينيين بكورونا، ونفى وجودهم بالفندق، وقال إن الصينيين تمت متابعتهم مثل أي قادم من الصين في المطار إلى أن تنتهي فترة حضانة المرض المحددة بـ 14 يوماً، وأكد المقبول في تصريح لـ(الصيحة) أن عدد الصينيين يبلغ 16 صينساً دخلوا مصفاة الجيلي وتمت متابعتهم عبر الطبيب المختص وأن فترة وجودهم في المصفاة منذ دخولهم البلاد امتدت إلى أسبوع، وقال إن المتابعة لهم ستمتد لمدة أسبوع آخر بعد أن تم عزلهم بسكن مخصص لهم، وقال المقبول إن المتابعات التي تحدث تتم بشكل روتيني، لافتاً أن المواطنين القادمين من الصين تتم متابعتهم بالتلفون، ونوه إلى أنه أي شخص لم يرصد ارتفاع في درجة حرارته أو كحة أو ضيق فى التنفس تتم الإجراءات حسب ما هو متبع أن يتم الاتصال عليه يومياً، وفى حال ورود شكوى منه يخضع إلى الفحوصات اللازمة، وأكد المقبول بأن إدارته لم يصل إليها أي إخطار بتحديد موعد إقلاع الطائرة الإماراتية، وقال: لن يتم إجلاء السودانيين بـ”ووهان” خلال 24 ساعة، وهي الفترة التي يجب أن يتم فيها إخطار وزارة الصحة من قبل وزارة الخارجية لإجلاء السودانيين، وشدد على عدم وجود أي حالات مشتبه فيها حتى يوم أمس، لكنه كشف عن وجود حالات تتم متابعتها حالياً تبلغ 250 حالة، فيما انتهت فترة المراقبة لحالات أخرى وتوقع حدوث تغيير في الوضع في أي لحظة، وقال إن الوضع الحالي، يؤكد أن العالم بأكمله ليس بأمان من الإصابة بجائحة كوروناـ وتوقع ورود خطر في أي لحظة رغم الرقابة المكثفة من وزارة الصحة، وقال: لا توجد تأكيدات بالحماية من الإصابة بنسبة 100%.

تقرير: إبتسام حسن

الخرطوم: (صحيفة الصيحة)