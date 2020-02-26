الطيب عبد الله في ضيافة (الأحباب)

يستضيف منتدى الاحباب للثقافة والفنون مساء اليوم الاربعاء الفنان الكبير الطيب عبد الله، في أمسية تتناول تجربته الغنائية، يشارك فيها بالغناء الفنانون عماد يوسف، وعبد الوهاب شندقاوي، بتقديم باقة من لاغنيات المحتفى به.

يذكر ان منتدى الاحباب للثقافة والفنون احتفى بحسب صحيفة آخر لحظة الاسبوع الماضي بالذكرى الرابعة لرحيل الشاعر محمد علي ابو قطاطي، شارك فيها عدد من كبار الشعراء والفنانين، منهم مختار دفع الله، وأحمد فرح شادول، والفاتح حمدتو، والفنان نجم الدين الفاضل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)