أسر ضحايا (اليرموك) تطالب إسرائيل والحكومة بتعويضات

التاريخ: 26-فبراير-2020
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كشف مصدر عن عدم حصول أسر ضحايا قصف الطيران الإسرائيلي لمصنع (اليرموك) بالخرطوم، على أية تعويضات من قبل الحكومة السودانية.
وقالت أسر الضحايا، إنها أمضت (8) سنوات في رحلة بحث عن حقوق ضحايا الحادث بلا جدوى آخرها مخاطبة والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد.
وأكد حامد إبراهيم حامد والد أحد الضحايا، أنهم يطالبون إسرائيل – بعد التقارب الحالي – بتحمل تبعات الأضرار التي خلفها القصف، كما يطالبون الحكومة بدفع تعويضات لهم بمثل ما التزمت بدفع تعويضات لأسر ضحايا المدمرة الأمريكية (كول).
وبحسب صحيفة الصيحة، أكد المحامي كمال محمد الأمين إمكانية مقاضاة أسر الضحايا لدولة إسرائيل والحكومة السودانية لدفع تعويضات لهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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