البربري يستعد لحفل مارس ورمضان

بعد غياب عن جمهوره في ليالي البروف الغنائية، يعود الفنان الشعبي يوسف البربري مساء الثاني من مارس القادم عبر حفل ساهر يقدم فيه مجموعة من اغنياته الجديدة والمسموعة، وباقة من اشهر اغنيات الحقيبة والاغنيات الشعبية. Advertisements كما يستعد البربري بحسب صحيفة آخر لحظة لاطلالة في سهرة تلفزيونية تبثها قنات تاسيتي انغام خلال شهر رمضان المعظم، وتتناول السهرة الكثير من محطاته الفنية وتجربته في التلحين، وأبرز الاغنيات التي قام بتلحصينها واهدائها لفنانين شباب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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