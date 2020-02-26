موقع أمريكي يكشف استعدادات الحكومة لمؤتمر المانحين

كشف موقع “ويرلد بولتيكال رفيو” الأمريكي، عن خطواتٍ عميقةٍ تقوم بها الحكومة الانتقالية، استعداداً لمؤتمر المانحين الدوليين يونيو المقبل.

وقال الموقع، إنّ السودان الجديد يقدم حجة قوية لإثبات أنّه مُلتزمٌ التزاماً عميقاً ليس فقط بالتقدُّم، بل بإقامة تحوُّلٍ عميقٍ من خلال سلسلة قرارات تَمّ الإعلان عنها مُؤخّراً، فيما تستعد مجموعة من الداعمين الدوليين المعروفين باسم أصدقاء السودان لعقد مؤتمرٍ كبيرٍ للمانحين خلال الأشهر المقبلة، وأضاف: أعلنت مجموعة الـ(14) دولة والمنظمات الدولية الكبرى أنّها ستبدأ الاستعدادات لاجتماعٍ آخر للمانحين في أبريل، حيث يتحقّق التمويل أخيراً.

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وأوضح الموقع بحسب صحيفة الصيحة، أنّه ومنذ الكشف عن مصير الرئيس السابق عمر البشير وخُطط العدالة الانتقالية والتسويات حول المدفوعات لضحايا الإرهاب والتقارُب مع إسرائيل، بدت الحكومة الانتقالية مُصمِّمة على إظهار أنها تتحرّك في الاتّجاه الصحيح لإزالة الشكوك حول التحوُّل الديمقراطي ومن ثَمّ رفع البلاد عن قائمة الإرهاب، وتابع بأنّ المُتظاهرين حقّقوا نصراً مُثيراً للإعجاب كاتفاقية تقاسُم السُّلطة مع الجيش، وإنشاء مجلس حكم انتقالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)