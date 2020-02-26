بلاغ بنيابة الفساد بخصوص آليات كسلا للتعدين

كشفت متابعات عن فتح بلاغ بالرقم 2020/51 بنيابة الفساد ضد شركة صن رايز العاملة في مجال المزادات (الدلالة) , وكشفت ذات المتابعات عن حجز ونقل وبيع منقولات وآليات تخص حكومة ولاية كسلا, حيث تعمل الشركة المشكو ضدها على إجراءات بيع تصفية شركة المتطورة أمام المحكمة التجارية الخرطوم في القضية بالرقم 2013/2, وعلمت مصادر أن المنقولات والآليات والتي تقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار تم حجزها, وأشار المصدر الى إن هذه الآليات تخص حكومة ولاية كسلا بإسم شركة كسلا للتعدين ولا علاقة لها بشركة المتطورة, مبينا انه تم إستيرادها خصما من ميزانية ولاية كسلا بطرف المالية الإتحادية.

وتشير متابعات بحسب صحيفة الجريدة، الى أن أحد المساهمين في شركة المتطورة تربطه صلة قرابة بالرئيس المخلوع عمر البشير, وتحصلت الصحيفة على مستندات توضح أن الآليات التي تم حجزها وفق شهادة الوارد تخص شركة كسلا للتعدين.

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وعلمت نفس المصادر ان وزارة العدل قد دفعت بكبير المستشارين لتولي ملف القضية بنيابة الفساد والمحكمة التجارية لإسترجاع الآليات والمنقولات التي تم حجزهاونقلها وبيعها, ووجد هذا الملف وجد إهتماما كبيرا من وزارة العدل والنائب العام.

يذكر أن حكومة ولاية كسلا وهي المالكة لإسم العمل (كسلا للتعدين) والتي تعمل في مربع (KS5) المملوك لها من وزارة المعادن, ويشاركها مستثمرين صينيون إلا أنهم غادروا البلاد في ظروف غامضة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)