(250) حالة تخضع للمتابعة تحوطاً لإصابتها بـ”كورونا”

التاريخ: 26-فبراير-2020
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كشف مدير إدارة الطوارئ ومُكافحة الأوبئة بوزارة الصحة د. بابكر المقبول، عن وجود (250) حالة تُخضع للمُتابعة تحوطاً لإصابتها بجائحة “كورونا”، وأكّد انتهاء فترة الرقابة على حالات أخرى، وتوقّع حُدُوث تغييرٍ بالوضع في أيِّ لحظة.
وقال المقبول بحسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الوضع الحالي يُؤكِّد أنّ العالم بأكمله ليس بأمان من الإصابة بـ”كورونا”، وتوقّع ورود خطر في أيِّ لحظة رغم الرقابة المُكثّفة من وزارة الصحة، وأضاف “لا توجد تأكيدات بالحماية من الإصابة بنسبة 100%”.
وأكد المقبول أنه لم يصل إدارته أيِّ إخطار بتحديد موعد إقلاع الطائرة الإماراتية المنتظر أن تقوم بإجلاء السودانيين من مدينة “ووهان”، وقال: “لن يتم إجلاء السودانيين بووهان خلال 24 ساعة وهي الفترة التي يجب أن يتم فيها إخطار وزارة الصحة من قبل وزارة الخارجية لإجلاء السودانيين، وشدّد على عدم وجود أيِّ حالات مُشتبه فيها حتى يوم أمس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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