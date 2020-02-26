العاملون بهيئة مياه ولاية الخرطوم يدخلون في إضراب مفتوح

يدخل العاملون بالهيئة القومية للمياه بولاية الخرطوم اليوم في إضراب شامل في مباني الرئاسة ورهنوا رفعه بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في المطالبة بتعيين مدير عام مختص من خارج الهيئة، بجانب محاربة الفساد، وصيانة المحطات ، ونفذ العاملون بالمياه أمس وقفة احتجاجية جديدة أمام مباني مجلس الوزراء أمس لرفض القرار الذي أصدرته حكومة ولاية الخرطوم وقضى بتكوين لجنة لدمج ايرادات الهيئة العامة للمياه في ايرادات هيئة الولاية وشككوا في قانونية تلك الخطوة.

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وكشفت عضو لجان مقاومة هيئة مياه الخرطوم منى عبد المنعم سليمان بحسب صحيفة الجريدة، عن انعدام مادتي (الباك والكلور) المستخدمتين في تنقية وتطهير مياه الشرب مما يؤدي الى تلوث المياه وقالت خلال مخاطبتها العاملين أمام مباني مجلس الوزراء الناس حاتموت، كل المشاريع ضاربة لأن الشركات وهمية وفاسدة، وذكرت استمر الصراع على منصب مدير الهيئة ثلاثة أشهر كاملة لاصرار جهات داخل الهيئة على تعيين مدير ينتمي للنظام البائد، وانتقدت عدم التزام الهيئة بتوفير السلامة المهنية للعمال، وأضافت: كل يوم بموت عامل بسبب ذلك.

وأكدت استمرار سيطرة الدولة العميقة على أموال الهيئة بالخرطوم لنهب المال العام .

وسلم العاملون مذكرة لمجلسي السيادة والوزراء رفضوا فيها قرار الدمج واقتراح انشاء هيكل اداري في حدود 500 عامل وطالبوا في المذكرة باقالة الوالي العسكري فوراً، وتمسكت المذكرة بضرورة مراجعة اللوائح المالية بالهيئة وطالبت بادارة قوية تعمل على محاربة الفسادوانصاف العاملين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)