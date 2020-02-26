الفاتح حسين سعيد بلقاء (السمندل)

عبر الموسيقار الدكتور الفاتح حسين عن لقائه باعضاء من فرقة “السمندل” الموسيقية في العاصمة البريطانية لندن، بعد غياب سنوات طويلة، والتي ستعود للمسارح مع الموسيقار محمد الامين في حفلات بلندن، ودبلن الايام القادمة. وقال حسين بحسب صحيفة آخر لحظة: ان هذه الحفلات بمثابة اعلان لعودة الفرقة للساحة، متمنياً ان يلتقي الجميع في السودان لمواصلة النشاط، واستعادة الايام الزاهية للفرقة واثرائها للساحة الموسيقية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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