الملاعب تتراجع عن قرار التشفير

اعلنت قناة الملاعب الفضائية السودانية عن تراجعها عن قرارها السابق بتشفير بث مباريات الدوري الممتاز. وقال رئيس مجلس ادارة القناة محمد عمر الفاروق بحسب صحيفة ان تراجعهم عن قرار التشفير جاء بسبب الطلبات الكثيرة، التي وصلتهم ترجو مراجعة القرار، وانهم بعد المراجعة وصلوا الى القرار الذي يصب في خانة المشاهد وهو بث الدوري دون تشفير، وأضاف الفاروق انه يتمنى ان تجد القناة الدعم المطلوب والاعلانات حتى تقوم بالدور الاكمل، الذي يرفع من مستوى الدوري الممتاز من ناحية تجارية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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