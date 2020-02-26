عودة متوقعة لـ”قدور” نهاية الأسبوع المقبل

كشف مصدر مطلع عن عودة الشاعر والإعلامي السر قدور إلى البلاد نهاية الأسبوع المقبل للبدء في التحضيرات لبرنامج أغاني وأغاني في نسخته الجديدة والتي تتمثل في اختيار المطربين المشاركين، بالإضافة إلى الاتفاق على الأغنيات والضيوف المشاركين، من ثم بحسب صحيفة السوداني، ستبدأ الاجتماعات التنويرية والانخراط في بروفات مكثفة نسبة لضيق الوقت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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