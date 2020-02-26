البرلمان الأفريقى يرحب باتفاق تشكيل حكومة وطنية انتقالية بجنوب السودان

الأربعاء 26 فبراير 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

رحب البرلمان الأفريقى برئاسة روجيه دندوانج رئيس البرلمان الأفريقى، بالاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في جمهورية جنوب السودان وذلك في ضوء الاتفاق الذى تم بين كل من رئيس جنوب السودان "سالفاكير ميارديت" وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح المعارضة "رياك مشار" الذي قام بحلف اليمين الدستورية كنائب أول للرئيس.



وقال النائب مصطفى الجندى، رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقي، في بيان له أصدره اليوم: إن هذا الاتفاق ستكون له آثاره الإيجابية والكبيرة على تحقيق الأمن والاستقرار والسلام داخل دولة جنوب السودان مشيرا إلى أن البرلمان الافريقى حريص كل الحرص على دعم جنوب السودان.

وأعرب الجندى عن أمله في ان يكون لهذه الخطوة دورها في تنفيذ كل بنود اتفاق السلام بما يحقق السلام الدائم والشامل في جنوب السودان، مؤكدا حرص البرلمان الافريقى على المساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في دولة جنوب السودان وايضا العمل على تقديم الدعم لهذه الجهود بالتنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لصالح السلام وتحقيق التنمية الشاملة داخل دولة جنوب. السودان.