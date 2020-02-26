السيادي: يلتزم بتوفير متطلبات حصاد القمح بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شدد عضو المجلس السيادي، صديق تاور، على اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي ونهضة مشروع الجزيرة، ومتابعة المجلس مع الجهات المختصة لتوفير متطلبات، موسم حصاد محصولات العروة الشتوية خاصة القمح، وقال تاور خلال زيارته لولاية الجزيرة بودمدني ان القطاع الزراعي، يمثل اهمية كبيرة للدولة لتجاوز التحديات الاقتصادية بالبلاد، والدولة تعول كثيرا على مشروع الجزيرة في هذا الجانب.

وقال مدير جامعة الجزيرة بروفسير محمد طه يوسف، ان موسم حصاد محصولات العروة الشتوية ، ومتبقي محصولات العروة الصيفية ، يواجه العديد من التحديات خاصة محصول القمح، ابرزها ازمة الخيش والوقود والحاصدات والسيولة، ومؤكدا ضرورة توفير جميع مطلوبات حصاد المحصول ، لتقليل فاقد الحصاد، منوها الى ان محصول القمح يبشر بانتاجية كبيرة متوقعة نحو ٥ ملايين جوال مايعادل نحو ٤٠٠ الف طن تكفي حاجة البلاد، لاكثر من ثلاثة أشهر من القمح، والاتجاه نحو تمزيق فاتورة القمح التي وصفها بالمرهقة على موازنة الدولة.