بدر تدشن الحجز الإلكتروني داخلياً وخارجياً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت “بدر للطيران” عن تدشين الحجز الإلكتروني لرحلاتها المختلفة عبر موقعها الإلكتروني بشكل جديد، ما أتاح للعملاء استخدام بطاقة “فيزا كارد” أو “ماستر كارد”، لحجز تذاكرهم إلكترونياً على رحلات طيرانها ، وبسهولة ومن أي مكان في العالم.

وقال نائب مدير المبيعات بالإدارة التجارية محمد الصادق، في تنوير صحفي أمس، إن الخدمة يستفيد منها المواطن داخلياً وخارجياً، معلناً بأن الأسبوع من مارس المقبل سيشهد انطلاق رحلاتها للعاصمة القطرية الدوحة رسمياً. وأضاف: الشركة تقدم خيارات السفر لعملائها من خلال ثلاث رحلات يومياً عبر أفخم وأحدث الطائرات، معتبراً بأن الشركة تعد من أبرز الشركات الخاصة الوطنية في المجال، و استطاعت خلال فترة وجيزة من تأسيسها اكتساب سمعة جيدة وسط العملاء، بالعمل في مجالي نقل الركاب والبضائع، منوهاً إلى أن

الشركة تمكنت من فتح خطوط طيران عالمية، و تلتزم الشركة- طبقاً لسياستها- بالجودة من خلال نظام و قواعد ولوائح سلامة الطيران، . (ISO 9001 :2008)

على الصعيدين المحلي والعالمي لسلطات الطيران المدني الدولية، كما تلتزم بالتحسين المستمر و تطوير نظام الجودة ، لتحقيق أعلى مستوى من الخدمات و الراحة للعملاء.