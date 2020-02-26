أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي اليوم الاربعاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض لكم اليوم الاربعاء 26 فبراير 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي . 26/02/2020 العملة شراء بيع متوسط الدولار 53.9000 54.1695 54.0348 الين الياباني 0.4831 0.4855 0.4843 الجنيه الاسترليني 69.7374 70.0861 69.9117 الفرنك السويسري 54.9619 55.2367 55.0993 الدولار الكندي 40.6094 40.8124 40.7109 كرونة السويدية 5.5076 5.5351 5.5214 الكرونة النرويجية 5.7550 5.7838 5.7694 الكرون الدنماركي 7.8045 7.8435 7.8240 الدينار الكويتي 174.7730 175.6469 175.2099 الريال السعودي 14.3699 14.4417 14.4058 الدرهم الاماراتي 14.6759 14.7493 14.7126 الريال القطري 14.8032 14.8772 14.8402 الدينار البحريني 142.9329 143.6476 143.2902 ريال عماني 140.0000 140.7000 140.3500 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 73.2820 73.6705 73.4763 الدولار الحسابي (مصر) 3.8928 3.9404 3.9166 اليورو 58.3009 58.5924 58.4467 XAR 2879.2899 2894.0347 2886.6623 المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاربعاء الموافق26فبراير2020م المقالة القادمة غرفة المستوردين تحذّر من شح وندرة في السلع بالأسواق

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