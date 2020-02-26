حي العرب يتربّص بالمريخ والأنظار شاخصة نحو المسلمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

المريخ يخوض مباراته أمام حي العرب بورتسودان اليوم وهو في المركز الثاني، وإذا أراد استعادة صدارة المنافسة فسيحتاج إلى الفوز.

سيكون المريخ والتونسي أمين المسلمي أمام اختبارٍ حقيقي عندما ينازل في السادسة والنصف من مساء اليوم”الأربعاء” بملعب بورتسودان نظيره حي العرب ضمن المرحلة الـ”22″ من بطولة الدوري الممتاز.

ويمني”الأحمر” النفس بتجاوز عقبة اليوم بتحقيق انتصارٍ يؤمّن صدارته للدوري الممتاز التي يتربّع عليها برصيد”41″ نقطة، من أجلّ توسيع الفارق بينه ومنافسه”الهلال”.

ويخوض أبناء التونسي أمين المسلمي لقاء حي العرب بورتسودان وفي رصيده”41″ منحته التواجد في المركز الأول،غير أنّه سيكون أمام امتحانٍ صعب لا سيما في ظلّ الرغبة الجامحة لأصحاب الأرض بالحصول على نقاط تدعم موقفه ليبقى في دائرة المراكز المؤهلة إلى التمثيل الخارجي في الموسم المقبل.

وفي ذات السياق، سيكون التونسي أمين المسلمي، تحت الأنظار في لقاء اليوم لا سيما وأنّه الامتحان التنافسي الأوّل له مع فريقه بعد التوقيع معه في الأسبوع الماضي بعد إقالة الوطني جمال أبو عنجة.

ولم يخض”الأحمر” أيّ تجربة وديّة بعد الفراغ من مباراته أمام هلال الفاشر، واكتفى الفريق بالتدريبات المكثفة بطلبٍ من الجهاز الفني الذي تولى أمره أمين المسلمي.

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ونفذ الفريق بقيادة مدربه برنامجًا استمرّ لمدة”7″ أيام حرص فيها على معرفة التفاصيل الفنية الخاصة بلاعبيه.

وكان التونسي قد أعلن في وقتٍ سابق عن إشرافه على جولة اليوم أمام حي العرب بورتسودان، وأشار إلى تعديلات كبيرة قد تشهدها توليفته سواءً في المراكز أو الأسماء التي ستشارك.

وتلقى المريخ دفعة معنوية بعودة حارسه المخضرم علي أبو عشرين بعدما تجاوز الإصابة، وشارك في الحصة التدريبية التي أداها الفريق مؤخرًا، لكنّه يفقد بالمقابل عددًا من لاعبيه بقيادة عماد الصيني، جدو كومر، سيف تيري، وحمزة داؤود.

وفي المقابل، يبحث حي العرب بورتسودان عن تحقيق نتيجة إيجابية تدعم موقفه في المنافسة، لا سيما وأنّه خسر عديد من النقاط ما جعلته يتواجد في المركز السابع برصيد”30″ نقطة.

وحي العرب بورتسودان، يملك سجلاً إيجابيًا أمام المريخ، ويكفي أنّه حقق تعادلاً غاليًا في ملعب الأخير في الدورة الأولى.

ويقدّم الفريق الشهير بـ”السوكرتا” مستوياتٍ لافتة في منافسة الدوري الممتاز، ويطمح إلى مزيد من النتائج الإيجابية ليكون ضمن الأندية المشاركة في البطولة الإفريقية.