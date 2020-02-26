الشركة السودانية للموارد المعدنية ترصد مبالغ مليونية للمسؤلية الاجتماعية بالبحر الأحمر والشمالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية ر صدها أكثر من 320 مليون جنيه سوداني لمجتمع ولاية البحر الأحمر وأكثر من 65 مليون جنيه سوداني لمجتمع الولاية الشمالية لبرنامج المسؤولية المجتمعية للعام 2019م.

وقالت الشركة في تعميم ممهور بتوقيع إدارة الإعلام والعلاقات العامة تلقت (التحرير) نسخة منه إن اللجنة الخاصة بمتابعة المجتمعات المحلية وشركات الانتاج ظلت تعمل بصورة متواصلة، وإجتمعت بالشركات العاملة في ولايتي البحرالأحمر والشمالية وإلتزمت كل هذه الشركات بدفع ما عليها من مبالغ مقررة كمسؤولية المجتمعية.

و أوضحت الشركة أن المبلغ قد بلغ (320,473,290) ثلاثمائه وعشرون مليون وأربعمائه ثلاثة وسبعون الف و ئتان و تسعون جنيه لولاية البحرالأحمر، بينما رصد مبلغ الولاية الشمالية حوالي (65,426,985) خمسة و ستين مليون واربعمائة ست وعشرون الف وتسعمائة خمسة وثمانين جنيهاً.