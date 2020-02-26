شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو لصف بنزين في طلمبة منطقة الحضور في الولاية الشمالية مدينة (الدبة) والذي قيل إنه الأطول في السودان إذا لم يكن في العالم كله،وبحسب (متابعات محرر كوش نيوز) رد رواد مواقع التواصل على الفيديو متأسفين على ما وصل له الوضع في السودان

ومنهم من وضع المسؤوليه على عاتق الحكومة الحاليه حيث رد البعض (أطول صف بنزين في التاريخ الماضي والحاضر والمستقبل كمان) وقال آخر ( حمدوك ندعمك ونقف معك التركة ثقيلة ..بس بدون إزالة التمكين من جميع أجهزة الدولة وتعيين الولاة لا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة ، اكنس وبلهم كويس أعانك اللة).

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كانت هذه تفاصيل خبر أطول صف بنزين في السودان ورواد مواقع التواصل يرددون (ده أطول صف بنزين في العالم)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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