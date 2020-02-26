وزارة الخارجية السودانية تمنح الفنان عبد الكريم الكابلي جواز دبلوماس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قررت وزيرة الخارجيه السودانية أسماء محمد عبدالله منح الفنان عبد الكريم الكابلي جواز سفر دبلوماسي تكريما له وتقديراً لدوره سفيرا للفن والثقافة السودانية والنوايا الحسنة. وسلم يوم الثلاثاء بحسب متابعة كوش نيوز السفير صديق محمد عبدالله، والسفيره إلهام شانتير ، الفنان عبدالكريم الكابلي ، جواز سفره الدبلوماسي.

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