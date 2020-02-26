الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” إلى 11 حالة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة الكویتیة ارتفاع عدد الإصابات بفیروس “كورونا” إلى 11 حالة إثر تسجیل إصابتین جدیدتین.

الكويت تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” في الدول العربية.. إصابات جديدة في 3 بلدان

وقالت وزارة الصحة في بيان أمس الثلاثاء، إن “الحالتین الجدیدتین تعودان لمواطنین.

وأوضحت أن “جمیع الحالات مستقرة وتتلقى الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات المعدة والمجھزة لاستقبال مرضى فیروس كورونا المستجد”.

ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع. كونا المادة السابقة الخارجية الإيرانية تدين بشدة تنكيل إسرائيل بجثة قتيل فلسطيني المقالة القادمة الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب

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