مديرة مكتب وزير الصناعة: الموظفون بوزارة المالية “دولة عميقة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اثارت مديرة مكتب وزير الصناعة والتجارة، منى قرشي، غضب كبار موظفي وزارة المالية، وطالبوا مجلس الوزراء بالتدخل لحمايتهم مما سمّوه بتطاول بعض مدراء مكاتب الوزراء على قيادات الخدمة المدنية، ومخاطبتهم بعبارات وأساليب مُهينة.
وطلبت مديرة مكتب وزير الصناعة والتجارة، أثناء زيارتها لمكتب وكيل وزير المالية تقريراً مفصلاً وعاجلاً عن موقف دقيق الخبز، إذ رد عليها الموظف المعني أنهم لا يسلمون تقارير الموقف لمدراء مكاتب الوزراء، وهو ماعدّته مديرة مكتب مدني عباس مدني تباطؤ مقصود من الموظفين بوزارة المالية، وقالت إنهم “دولة عميقة”، الأمر الذي دفعهم لمطالبتها بمغادرة مبنى الوزارة على الفور.
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