شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمراً بالحجز على الحسابات المصرفية لـ”زوجات” وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ووجه خطاب صادر عن بنك السودان المركزي، بتاريخ (23 – فبراير) الجاري، بحسب (باج نيوز) معنون لكافة مديري البنوك والمصارف، بالحجز على حسابات “المذكورين” و”المذكورات”، حسب خطاب نيابة الثراء الحرام والمشبوه بتاريخ (19 – فبراير) الجاري. وإفادة المركزي بذلك.
وتضمن الخطاب الحجز على (ر، م، ع، ط) و (ر، ح، أ، ز) و(س، أ، ع، ف) و(ف، ت، أ) زوجات وزير المالية الأسبق علي محمود، كما وجه الخطاب بالحجز على حسابات أبنائه وبناته (م، ن، ع، م، أ، م)، وحمل الخطاب توقيع “أماني علي” و “عمار أحمد” من الإدارة العامة للرقابة المصرفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الثراء الحرام تحجز حسابات 4 زوجات لوزير المالية السوداني الأسبق وأبنائه وبناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.