الثراء الحرام تحجز حسابات 4 زوجات لوزير المالية السوداني الأسبق وأبنائه وبناته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه أمراً بالحجز على الحسابات المصرفية لـ”زوجات” وزير المالية الأسبق علي محمود عبد الرسول، ووجه خطاب صادر عن بنك السودان المركزي، بتاريخ (23 – فبراير) الجاري، بحسب (باج نيوز) معنون لكافة مديري البنوك والمصارف، بالحجز على حسابات “المذكورين” و”المذكورات”، حسب خطاب نيابة الثراء الحرام والمشبوه بتاريخ (19 – فبراير) الجاري. وإفادة المركزي بذلك.

وتضمن الخطاب الحجز على (ر، م، ع، ط) و (ر، ح، أ، ز) و(س، أ، ع، ف) و(ف، ت، أ) زوجات وزير المالية الأسبق علي محمود، كما وجه الخطاب بالحجز على حسابات أبنائه وبناته (م، ن، ع، م، أ، م)، وحمل الخطاب توقيع “أماني علي” و “عمار أحمد” من الإدارة العامة للرقابة المصرفية.