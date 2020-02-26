إثيوبيا تعتذر عن المشاركة في اجتماعات سد النهضة بواشنطن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت إثيوبيا اعتذراً رسمياً عن المشاركة في اجتماعات سد النهضة المقرر عقدها بعد غدٍ في واشنطن بين دول حوض النيل “السودان، إثيوبيا، مصر” برعاية وزارة الخزانة الأميركية، والتي تهدف مناقشة وتوقيع المسودة الأميركية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل السد.

وعلم (باج نيوز) من مصادر مطلعة أن الوفد الإثيوبي لن يغادر إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع، لأنه لن يوقع على اتفاقية دولية لا يضمن إجازتها من قبل البرلمان المنتخب، وذلك لارتباط التوقيع بالأوضاع الداخلية في إثيوبيا التي تنتظر انتخابات برلمانية ورئاسية في أغسطس المقبل، ولتجنب تأثير التوقيع إيجاباً أو سلباً على حملة الرئيس أبي أحمد الإنتخابية.

وكان وزير الري والموارد المائية ياسر عباس قد أبلغ الصحافين أول أمس، أن الأطراف الثلاثة تسلمت مسودة اتفاق نهائي مقدم من وزارة الخزانة الأميركية، وأن اجتماعات 27 فبراير الجاري برعاية أميركية ويحضره البنك الدولي، قد تشهد توقيع اتفاقية نهائية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ووصل مبعوث خاص من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم الثلاثاء، التقى خلالها القيادة السودانية وأبلغها رسالة شفهية من رئيس بلاده، تناولت الموقف الإثيوبي من قضايا الإقليم بشكل عام، وسد النهضة على وجه الخصوص، وأكدت تمسك أديس أبابا بتقوية علاقات الجوار بين البلدان الثلاث وتعزيز الفائدة المتبادلة بينها، وحرصها عدم الإضرار بمصالح أي من الأطراف.

وزار ديسالين القاهرة الأحد الماضي مبعوثاً عن آبي أحمد، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الزيارة التي وصفتها الخارجية الإثيوبية بأنها كانت “ناجحة”، وإن مبعوث آبي أحمد اتفق مع الرئيس المصري على حل أي مشكلة تواجه البلدين “عبر الحوار”.

من جهة أخرى، أبلغ مصدر “باج نيوز “، أن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس ووفده إلى واشنطن سيغادرون البلاد مساء “الثلاثاء”، للمشاركة في الاجتماعات المحددة سلفاً بيومي 27/28 فبراير الجاري، عقب اطلاعه على مسودة الاتفاق المقدمة من الخزانة الأميركية، وتقديم ردوده عليها.

باج نيوز