الأصم: إعادة هيكلة الجهاز الأمني يجب أنّ تكون نهايتها قطاعًا أمنيًا يعمل تحت السلطة المدنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الناطق الرسمي لتجمّع المهنيين السودانيين، محمد ناجي الأصم، إنّ إعادة هيكلة الجهاز الأمني في السودان يجب أنّ تكون نهايتها قطاعًا أمنيًا بكلّ مكوناته، يعمل تحت سلطة الجهاز التنفيذي.
وذكر ناجي في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّ عملية الإصلاح يجب أنّ تشارك فيها جميع المكونات من حركات مسلّحة ومكوّن عسكري والمكونات المدنية.
وأشار محمد ناجي الأصم إلى أنّ تجمّع المهنيين السودانيين لم يترك الشارع أصلاً، وظلّ دائمًا وأبدًا في ارتباط وثيق به.
وتابع” أكّدنا أنّ مهام استكمال هياكل السلطة، هي جزء أصيل في استكمال أهداف الثورة، لذلك قرّر التجمّع أنّ يبادر بعمل إعلامي وجماهيري من أجلّ الضغط لاستكمال هياكل السلطة المدنية”.
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