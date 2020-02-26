تشكيل لجان للإشراف على زيارة الرئيس الألماني للبلاد

التاريخ: 26-فبراير-2020
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أعلنت الحكومة تشكيل لجان للإشراف على زيارة الرئيس الألماني للسودان يومي الخميس والجمعة المقبلين، وإعداد المشروعات والقضايا التي سيتم طرحها في لقائه مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
واستمع المجلس في اجتماعه بحسب صحيفة السوداني، أمس إلى تقرير من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، حول زيارة الرئيس الألماني للسودان.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية، أن الرئيس الألماني سيلتقي برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة، وسيعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء، كما سيزور متحف السودان القومي وكلية الأشعة، بجانب برامج خاصة في معهد جوتة والسفارة الألمانية.
وقال فيصل إن الرئيس الألماني سيزور يوم الجمعة القادم الشركة السودانية للإمداد الكهربائي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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