فيصل: الإمارات بادرت بتوفير طائرة لإجلاء الطلاب من الصين

التاريخ: 26-فبراير-2020
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قال وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح إنه لدواعي السلامة والتأمين لن يتم الإعلان عن موعد وصول الطائرة التي ستجلي الطلاب السودانيين من مدينة ووهان الصينية إلى الخرطوم، وقال إن دولة الإمارات بادرت بتوفير طائرة لإجلاء الطلاب.
وأعلن فيصل في تصريحات بحسب صحيفة السوداني، عقب جلسة مجلس الوزراء عن جاهزية الطاقم الطبي ومركز الإيواء لهؤلاء الطلاب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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